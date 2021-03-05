PlantUML
— проект с открытым кодом, позволяющий быстро создавать:
Также поддерживаются следующие не-UML-диаграммы:
Для создания диаграмм применяется простой и интуитивно понятный язык. (Справочное руководство по языку PlantUML
).
Новые пользователи могут начать со страницы быстрого старта
. Также посетите раздел часто задаваемых вопросов (F.A.Q.)
. PlantUML можно использовать со множеством других инструментов
.
Изображения диаграмм можно генерировать в форматах PNG, SVG
или LaTeX
. Также можно сгененировать ASCII-графику
(только для диаграмм последовательностей).
WARNING This translation need to be updated.
WARNING
|Пример:
(Вы можете редактировать текст. Диаграмма будет автоматически обновлена!)
|описывает следующая схема :
Этот пример работает благодаря Online-Demo-Servers.