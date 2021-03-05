PlantUMLNews and informationPlantUML in a nutshell

PlantUML в двух словах
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PlantUML — проект с открытым кодом, позволяющий быстро создавать:

Также поддерживаются следующие не-UML-диаграммы:

Для создания диаграмм применяется простой и интуитивно понятный язык. (Справочное руководство по языку PlantUML).

Новые пользователи могут начать со страницы быстрого старта. Также посетите раздел часто задаваемых вопросов (F.A.Q.). PlantUML можно использовать со множеством других инструментов.

Изображения диаграмм можно генерировать в форматах PNG, SVG или LaTeX. Также можно сгененировать ASCII-графику (только для диаграмм последовательностей).

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 This translation need to be updated. 
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Пример:
(Вы можете редактировать текст. Диаграмма будет автоматически обновлена!)		описывает следующая схема :

Этот пример работает благодаря Online-Demo-Servers.